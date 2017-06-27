Владимир Этуш попал в реанимацию

Супруга народного артиста СССР Владимира Этуша Елена рассказала, почему любимец публики попал в реанимацию.
По ее словам, это произошло из-за того, что рядом с больницей не нашлось парковки.
"Он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику", — написала Елена на своей странице в Facebook.
Женщина пояснила, что ей пришлось оставить артиста у поликлиники, а сама она поехала искать место для парковки. Поставить автомобиль ей удалось только в километре от больницы.
"И в следующий раз, когда я привезу Владимира Абрамовича в какое-либо лечебное учреждение и припарковаться мне будет негде, я припаркуюсь на широком тротуаре, на газоне, у черта лысого, но У ВХОДА", — приводит ее заявление портал "Дни.ру".
Как сообщил изданию директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, сейчас Владимир Этуш находится в одноместной палате в реанимации, он чувствует себя гораздо лучше. Кроме того, он отметил, что артист уже "рвется на сцену".
95-летний Владимир Этуш упал с лестницы в одной из столичных стоматологических клиник 26 июня. Бригадой скорой медицинской помощи он был госпитализирован с подозрением на перелом позвонка шейного отдела.
Из-за инцидента спектакль "Бенефис", в котором он должен был играть 27 июня, перенесен, пишет ura.ru.
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