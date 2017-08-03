Владимир Кличко заявил о завершении спортивной каръеры

"Я достиг всего, о чем мечтал, и сейчас хочу начать мою вторую карьеру после спорта", — говорит 41-летний Кличко в своем видеообращении.

Таким образом, Кличко отказывается от матча-реванша с британцем Энтони Джошуа.

29 апреля Владимир Кличко уступил Джошуа в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO. В 11-м раунде боя, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли", соперник дважды отправил украинца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок, сообщает "Интерфакс".

Справка

Владимир Кличко провел на профессиональном ринге 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Он олимпийский чемпион 1996 года, был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (ВБО, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (ИБФ, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (ВБА, 2011-2015) в супертяжелом весе.