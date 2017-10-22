Владимир Познер поддержал выдвижение Ксении Собчак на выборах президента

Понятно, что её шансы точно такие же, как у Зюганова-Жириновского-Миронова, если не меньше. Но в отличие от этой славной троицы, Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата "против всех". То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать.

Так вот, я поддерживаю возвращение возможности проголосовать "против всех".