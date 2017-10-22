Владимир Познер поддержал выдвижение Ксении Собчак на выборах президента

Популярный российский телеведущий Владимир Познер поддержал свою коллегу по цеху Ксению Собчак, объявившую о желании баллотироваться на пост президента России в 2018 году. По словам Познера, Собчак поступила смело. Телеведущий призвал поддержать теледиву на выборах. Об этом Познер написал на своей страничке в Instagram.
По мнению телеведущего, если Ксения Собчак соберет высокий процент голосов, это даст знать Кремлю, что в стране много недовольных.
На безрыбье и рак рыба. Вспомнил эту поговорку, с удивлением увидев, какой новостной переполох случился в связи с тем, что я написал о Ксении Собчак, точнее, о её решении баллотироваться в президенты РФ. “Познер поддержал Собчак!” гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей, и это новость. Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: "Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?”. На что Финкельштейн отвечает: “Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так всё правильно”. Я это к тому, что я вовсе не поддержал и не поддерживаю кандидатуру Ксении Собчак в президенты России, что, на мой взгляд, очевидно вытекало из того, что я написал в ответ на вопрос одного из моих зрителей. Но, поскольку не всем это было понятно, не говоря о том, что теперь живо будут обсуждать то, что “Познер поддерживает Собчак”, я постараюсь внести полную ясность. Итак: То, что Владимир Владимирович Путин победит на предстоящих выборах, не вызывает сомнений (равно как и то, что он будет баллотироваться). То, что вечные лузеры на этих выборах - г.г. Зюганов, Жириновский и Миронов - вновь потерпят поражение, тоже не вызывает сомнений. Говоря просто, это выборы, результат которых заранее известен. Нет ни малейшей интриги. И вдруг возникает Ксения Анатольевна Собчак. Понятно, что её шансы точно такие же, как у Зюганова-Жириновского-Миронова, если не меньше. Но в отличие от этой славной троицы, Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата “против всех”. То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать. Так вот, я поддерживаю возвращение возможности проголосовать “против всех”; в данном случае, эту возможность возвращает Ксения Собчак. Понятно? #познер #собчак
Владимир Познер,
телеведущий:
Понятно, что её шансы точно такие же, как у Зюганова-Жириновского-Миронова, если не меньше. Но в отличие от этой славной троицы, Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата "против всех". То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать.
Так вот, я поддерживаю возвращение возможности проголосовать "против всех".
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