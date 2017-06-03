Владимир Путин нашел виновного в плохой погоде

Дело в том, что анализируя Парижское соглашение по климату, Владимир Путин отметил, что, в целом, это хороший, правильный документ, направленный на глобальные решения одной из главных проблем сегодняшнего дня - помешать глобальным изменениям климата. Всего на два градуса: "Но никакого потепления мы что-то не ощущаем. Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве снег, говорят, даже был, а здесь дождь и холодина такая. Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это они виноваты. Но мы этого делать не будем", - сказал он.

Что касается российской позиции, то президент отметил, что Россия пока не ратифицировала Парижское соглашение. "У нас еще есть время и мы можем конструктивно договориться", - уверен Путин. "Don't worry, be happy!" - сказал он по-английски.