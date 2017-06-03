Владимир Путин нашел виновного в плохой погоде

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход США из Парижских соглашений по климату. Комментируя это событие, он пошутил, что теперь можно обвинить американского президента Дональда Трампа в любых капризах погоды, отмечает Российская газета.
Дело в том, что анализируя Парижское соглашение по климату, Владимир Путин отметил, что, в целом, это хороший, правильный документ, направленный на глобальные решения одной из главных проблем сегодняшнего дня - помешать глобальным изменениям климата. Всего на два градуса: "Но никакого потепления мы что-то не ощущаем. Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве снег, говорят, даже был, а здесь дождь и холодина такая. Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это они виноваты. Но мы этого делать не будем", - сказал он.
Что касается российской позиции, то президент отметил, что Россия пока не ратифицировала Парижское соглашение. "У нас еще есть время и мы можем конструктивно договориться", - уверен Путин. "Don't worry, be happy!" - сказал он по-английски.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.