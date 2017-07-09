Владимир Путин назвал точки соприкосновения с Украиной

Разногласия, по мнению российского лидера, происходят не между обычными русскими и украинцами, а из-за несовпадения интересов киевского руководства и некоторых заинтересованных политических кругов. "У них (украинских властей) остался только один товар, которым они успешно торгуют - русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины", - подчеркнул он.

Во время саммита Путин рассказал и о том, что от президента США Дональда Трампа узнал о том, что уже назначен спецпредставитель администрации США по Украине, который будет заниматься вопросами урегулирования украинского кризиса на постоянной основе.