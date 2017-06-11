Владимир Путин ответил на вопрос о "желании быть царем"

Президент России Владимир Путин считает, что для лидера важно уметь правильно распорядиться имеющимися у него полномочиями. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, пишет ТАСС.
"У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем", — говорит Стоун, на что Путин отвечат: "Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно".
Отрывки из фильма Стоуна опубликованы на канале Showtime.
Полностью четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным" выйдет в эфир 12-15 июня.
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