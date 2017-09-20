Владимир Путин посетит "Яндекс"

Как сообщают источники РБК и "Дождя", Путин побывает в штаб-квартире российского интернет-гиганта 21 сентября. Как можно трактовать этот визит?

Константин Калачев,

руководитель "Политической экспертной группы":

Раньше у нас рассказывали про нефть и газ, теперь будут рассказывать про успехи "Яндекса", и это вполне логично, если речь идет о том, что стране нужна диверсификация, что страна гордится своими айтишниками, страна хочет быть передовой. Президент показывает, что он является проводником прогрессивных идей, связанных с модернизацией, идей, которые наполняют образ новой России — страны, динамично развивающейся, страны с цифровой экономикой, страны с передовыми технологиями, страны, которая готова к будущему.

Визит Владимира Путина в московский офис "Яндекса", как пишут СМИ, приурочен к юбилею компании — 23 сентября поисковику исполняется 20 лет, пишет bfm.ru.