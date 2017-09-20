Владимир Путин посетит "Яндекс"

Президент РФ впервые побывает в "Яндексе", и в рамках визита ему покажут прототип беспилотного автомобиля, над которым предприятие работает с прошлого года.
Как сообщают источники РБК и "Дождя", Путин побывает в штаб-квартире российского интернет-гиганта 21 сентября. Как можно трактовать этот визит?
Константин Калачев,
руководитель "Политической экспертной группы":
Раньше у нас рассказывали про нефть и газ, теперь будут рассказывать про успехи "Яндекса", и это вполне логично, если речь идет о том, что стране нужна диверсификация, что страна гордится своими айтишниками, страна хочет быть передовой. Президент показывает, что он является проводником прогрессивных идей, связанных с модернизацией, идей, которые наполняют образ новой России — страны, динамично развивающейся, страны с цифровой экономикой, страны с передовыми технологиями, страны, которая готова к будущему.
Визит Владимира Путина в московский офис "Яндекса", как пишут СМИ, приурочен к юбилею компании — 23 сентября поисковику исполняется 20 лет, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.