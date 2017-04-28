Владимир Путин пригласил японцев разводить морских ежей на Южных Курилах

Российский лидер на встрече с журналистами подчеркнул, что была обсуждена совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах, о чем была достигнута договоренность с Абэ в декабре прошлого года в Токио.

Абэ уточнил, что представители кабинета министров и представители японского бизнеса посетят Курилы с исследовательской делегацией до конца мая. Он рассказал о вопросе совместной деятельности на островах.

"Японцы и российские граждане вместе будут заниматься разведением рыбы и морских ежей, будет развиваться уникальный для северных четырех островов туризм с использованием богатой природы, будет повышаться жизненный уровень, удобства проживающих там российских граждан. А также будет создаваться много новых возможностей для японцев, которые будут приезжать и заниматься там экономической деятельностью", - сказал Абэ.

Путин также сказал, что Россия обеспечит прямой авиаперелет для доставки бывших японских жителей островов с целью посещения могил их предков.