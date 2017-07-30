Владимир Путин принял Главный военно-морской парад

29 июля, в День Военно-Морского флота, Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург.
Президент РФ принял Главный военно-морской парад, прошедший в акватории Невы и на внутреннем рейде Кронштадта, сообщает пресс-служба Кремля.
Главный военно-морской парад проведён впервые в новейшей истории в соответствии с указом президента, подписанным 27 июля. В рамках смотра состоялся торжественный проход кораблей и пролёт группы морской авиации. В параде приняли участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.
Владимир Путин,
президент РФ:
Морское дело – это выбор сильных, волевых людей, способных бросить вызов стихии, тех, кто не мыслит себя без моря, без трудной и благородной службы Отечеству.
Сегодня Военно-Морской Флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством.
Моряками современного Военно-Морского Флота будут гордиться дети и внуки. Уверен в этом. Потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях.
Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью.
Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу!
Слава Военно-Морскому флоту! С праздником! Ура!
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