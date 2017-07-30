Владимир Путин принял Главный военно-морской парад

Морское дело – это выбор сильных, волевых людей, способных бросить вызов стихии, тех, кто не мыслит себя без моря, без трудной и благородной службы Отечеству.

Сегодня Военно-Морской Флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством.

Моряками современного Военно-Морского Флота будут гордиться дети и внуки. Уверен в этом. Потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях.

Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью.

Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу!

Слава Военно-Морскому флоту! С праздником! Ура!