Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача РФ алтайскому онкологу

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации" Ларисе Чуриловой, заведующей отделением №6 Алтайского краевого онкологического диспансера. Об этом сообщает официальный сайт края.
Высокую государственную награду женщина получила за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
Лариса Чурилова завершила учебу в АлтГМУ в 1983 году по специальности "Лечебное дело". В 1990 году окончила заочную аспирантуру при Московском ордена Трудового Красного Знамени НИИ онкологии и защитила диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. С 1993 года работает хирургом-онкологом в Алтайском краевом онкологическом диспансере, с 1995 года заведует маммологическим отделением, с 2014 года — онкологическим отделением костей, кожи и мягких тканей.
Доктор Чурилова участвовала в создании кабинета физических методов лечения доброкачественных и злокачественных опухолей кожи и слизистых в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Под ее руководством в отделении внедряют самые современные методики лечения различных видов опухолей.
Лариса Чурилова провела около 16 тысяч консультаций пациенткам с предопухолевыми заболеваниями и злокачественными опухолями молочной железы. Altapress.ru поздравляет доктора с заслуженной наградой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.