Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача РФ алтайскому онкологу

Высокую государственную награду женщина получила за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

Лариса Чурилова завершила учебу в АлтГМУ в 1983 году по специальности "Лечебное дело". В 1990 году окончила заочную аспирантуру при Московском ордена Трудового Красного Знамени НИИ онкологии и защитила диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. С 1993 года работает хирургом-онкологом в Алтайском краевом онкологическом диспансере, с 1995 года заведует маммологическим отделением, с 2014 года — онкологическим отделением костей, кожи и мягких тканей.

Доктор Чурилова участвовала в создании кабинета физических методов лечения доброкачественных и злокачественных опухолей кожи и слизистых в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Под ее руководством в отделении внедряют самые современные методики лечения различных видов опухолей.

Лариса Чурилова провела около 16 тысяч консультаций пациенткам с предопухолевыми заболеваниями и злокачественными опухолями молочной железы. Altapress.ru поздравляет доктора с заслуженной наградой.