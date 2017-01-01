Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача РФ барнаульскому неврологу

Высокую государственную награду врач получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Неврологическое отделение, возглавляемое Александром Кандриным, оказывает экстренную помощь неврологическим больным, использует новые и совершенствует уже применяемые методы диагностики и лечения пациентов с тяжелой воспалительной патологией, позволяющие сократить уровень заболеваемости и смертности.

Оказывает качественные и своевременные медицинские услуги на ранних стадиях заболевания.

Неврологическое отделение, возглавляемое им, является клинической базой для подготовки врачей-интернов Алтайского государственного медицинского университета.

Справка

Александр Анатольевич Кандрин работает в городской больнице №8 Барнаула с 1988 года. За 27 лет работы в больнице Александр Анатольевич показал себя специалистом высокой квалификации, владеющим всеми клиническими и параклиническими методами диагностики и лечения. Под его руководством в отделении накоплен положительный опыт ведения пациентов с тяжелой цереброваскулярной, вертеброгенной, воспалительной патологией.