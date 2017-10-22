Владимир Путин рассказал о создании технологии, которая страшнее ядерной бомбы

Можно представить, что человек может создать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, без чувства сострадания и сожаления, без боли.

Вы понимаете, человечество может вступить — и, скорее всего, вступит в ближайшее время — в очень сложный и ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы.