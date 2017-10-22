Владимир Путин рассказал о создании технологии, которая страшнее ядерной бомбы

Владимир Путин сообщил, что человечество способно создавать людей с заданными характеристиками. И это, по словам президента России, "может быть страшнее ядерной бомбы".
Такое заявление Путин сделал во время сессии "Молодёжь?2030. Образ будущего", которая состоялась в Сочи на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов.
Владимир Путин,
президент РФ:
Можно представить, что человек может создать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, без чувства сострадания и сожаления, без боли.
Вы понимаете, человечество может вступить — и, скорее всего, вступит в ближайшее время — в очень сложный и ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы.
По мнению Путина, сегодня наука дает удивительные возможности по изменению человеческой природы. Но такие исследования могут быть непредсказуемы по своим последствиям. Чтобы такого не произошло, президент России призывает сохранять четкие нравственные ориентиры и помнить об этике.
Владимир Путин,
президент РФ:
"Все, что мы делаем, должно идти на пользу дела, укреплять человека, а не разрушать его.
Президент нашей страны обратился к собравшимся на английском языке, сказав, что "будущее начинается здесь, и будущее – это вы". Он посоветовал участникам сессии строить "прикладные и реализуемые планы", соответствующие запросам сегодняшнего дня.
Владимир Путин,
президент РФ:
Просто поделюсь своими соображениями о том, что, я думаю, нужно иметь в виду, когда вы будете реализовывать ваши замечательные и грандиозные планы. Начну с самого простого. Первое — эти планы — если это, конечно, не планы в области фундаментальной науки — должны быть прикладными. Они должны быть реализуемыми, исходя не только из завтрашнего и послезавтрашнего дня, но и из дня сегодняшнего.
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