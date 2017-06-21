Владимир Путин разъяснил разницу между отечественными и зарубежными акциями протеста

Акции гражданского протеста на Западе в значительной степени отличаются от тех, которые в последнее время активно проходят в России. Это заметил президент РФ Владимир Путин, обращаясь 20 июня к членам Общественной палаты нового созыва, пишет Российская газета.
По его мнению, в зарубежных странах все четко просчитано и регламентировано: "Там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Там выстроена хорошо система, а у нас - нет". Участников протестных движений, которые вызывают неудовольствие Белого дома, быстро и профессионально нейтрализуют: "ФБР порвала все в клочья, там никого не осталось. И это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили".
А вот в России, на взгляд президента, акции акциям рознь. И политических протестных акций опасаться не стоит, если только они не направлены на саморекламу, а на решение конкретных проблем населения, которые порой не видно из "высоких кабинетов".
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