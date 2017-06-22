Фотофакты. Владимир Путин снова сходил на балет

Владимир Путин посетил Большой театр. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил Большой театр. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил Большой театр. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил Большой театр. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил Большой театр. Фото: kremlin.ru.

На этот раз он пришел туда не с женой, а с другим президентом - главой Федеративной республики Бразилия Мишел Темером, сообщает офсайт Кремля.

Напомним, четыре года назад, 6 июня 2013 года, именно после посещения балета "Эсмеральда" в Большом театре Владимир и Людмила Путины объявили о том, что их брак завершен и они разводятся.

В этот раз никаких громких заявлений не было. Просто прошли российско-бразильские переговоры на высшем уровне. Главы государств рассмотрели весь комплекс сложившихся отношений. Особое внимание они уделили наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей, а также укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

По итогам переговоров предполагалось подписание ряда двусторонних документов.