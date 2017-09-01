Владимир Рыжков написал и издал книгу о путешествиях на Алтай

Вышла в свет большая иллюстрированная книга Владимира Рыжкова "Сияющий Алтай. Горы, люди, приключения". В ней политик рассказывает об Алтае, основываясь на собственном опыте путешественника. Об этом Рыжков сообщил у себя на странице в соцсети.
Владимир Рыжков,
политик:
Внутри обложки — бескомпромиссный рассказ о горах, людях, приключениях, истории и история, диалоги, характеры, перевалы, броды, тайга, завалы и буреломы, дикие звери и охота на них. Словом - весь заповедный Алтай какой он есть на самом деле! Спешите обзавестись - пока есть такая возможность! 15 лет походов и труда - и вот она книга!
Ура! Слава Алтаю!
В книге Владимира Рыжкова 672 страницы. Ранее сам автор рассказывал, что в издании представлены иллюстрации художника Дмитрия Запылихина, фотографии местных проводников и путешественников, 17 подробных карт Алтая, собственные рисунки Владимира Рыжкова. Помимо историй, в "Сияющем Алтае" есть словарь необычных алтайских слов и выражений. Рыжков отмечает, что книга — большой и подробный путеводитель по Алтаю. "Сияющий Алтай" выпущен в издательстве "Рипол-классик" и уже продается в "Читай-городе".
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