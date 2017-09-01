Владимир Рыжков написал и издал книгу о путешествиях на Алтай

Владимир Рыжков с книгой "Сияющий Алтай".

Долгожданное событие! Вышла моя большая книга об Алтае "Сияющий Алтай".

Внутри обложки — бескомпромиссный рассказ о горах, людях, приключениях, истории и история, диалоги, характеры, перевалы, броды, тайга, завалы и буреломы, дикие звери и охота на них. Словом - весь заповедный Алтай какой он есть на самом деле! Спешите обзавестись - пока есть такая возможность! 15 лет походов и труда - и вот она книга!

Ура! Слава Алтаю!