Лидер алтайских "жириновцев" - о самой молодой фракции ЛДПР, фильтрах и потемкинских деревнях

— Владимир Владиславович, как с вашим приходом на пост руководителя фракции изменился порядок ее работы?

— Начнем с того, что в партии, во фракции должна происходить ротация. Это, на мой взгляд, основа дееспособности любой партии или общественной организации. В этом случае люди понимают, что если они хорошо поработают и будут эффективны, то у них появится возможность расти, что лестничные марши не забиты оседлым контингентом. В нашей партии этому уделяется большое внимание. Лидер ЛДПР Жириновский установил серьезные фильтры даже просто для попадания в список кандидатов. Это и образование, и отсутствие судимости, и, безусловно, возраст.

Есть еще фактор двух сроков подряд. Вы знаете: Ирина Шудра два раза была в первой тройке партийного списка на выборах в краевое Заксобрание. Потому что, безусловно, депутат достойный. На выборах в 2016 году она возглавляла тергруппу. Ее задача была — выиграть в одномандатном округе, с чем она и справилась. Ровно в те же условия был поставлен и Щукин — раскрученная, медийная фигура (Андрей Щукин — зампред правительства края, экс-лидер реготделения ЛДПР. — Прим. ред.). Но в результате во фракции остался только один опытный депутат — Шудра. При том что наша фракция увеличилась с шести до девяти человек.

Сейчас главная задача — сделать фракцию работоспособной. А для этого нужно, чтобы ребята не боялись высказывать свою точку зрения, принимать решения, проводить анализ документов. Я, кстати, очень хорошо помню себя в самом начале работы депутатом — в краевом Заксобрании IV созыва. Первые полгода у меня было странное ощущение: слова все знакомы, а что говорят, не понятно. Я думаю, что можно проводить параллели с сегодняшним состоянием новых депутатов.

Поэтому сейчас нужно делегировать им полномочия, и мы этим активно занимаемся. Мы так распределили силы, что в каждом комитете у нас есть представитель фракции, в двух комитетах — по два. Поскольку у нас не было профессио­нала с профильным образованием для работы в бюджетном комитете, эта доля досталась мне. Так что мне тоже предстоит самообучаться.

Не нужно заниматься профанацией

— Фракция ЛДПР, несмотря на обновление, довольно бодро начала выступать с законодательными инициативами. С чем связана такая активность?

— Любая партия, которая приходит в законодательную власть, должна быть не только экспертом, но и законотворцем. Мы должны понимать, что хотим изменить, чтобы жизнь избирателей стала лучше. Наша обязанность — не только выступить и проголосовать, но и высказать предложения. Другое дело, будут ли они услышаны.

Много инициатив возникает по итогам общения с избирателями. Так, например, возникли предложения, связанные с многодетными семьями. Люди пожаловались нам на то, как формируется и движется очередь на получение бесплатных участков. Мы вышли с законодательной инициативой. Нам сказали: давайте обсудим, доработаем. В итоге законопроект на июньскую сессию вносит губернатор.

— Что вы предлагали?

— Приведу конкретный пример. В Первомайском районе человек стоял в очереди, проживая в одном селе, ему предложили участок в другом. Он отказался — и потерял очередь. А правильно было бы его сместить ниже, пока не появится более подходящее для него предложение. Исполнительная власть с нами согласилась, от имени губернатора законопроект будет внесен на сессию. Не знаю, скажут ли они, кто был инициатором. Но нас в любом случае удовлетворяет то, что работу, которую обещали избирателям сделать, мы провели. И провели успешно.

Другая инициатива касается льгот для многодетных семей по транспортному налогу. Сейчас это выглядит так: должна быть льгота — и она вроде бы есть. Может ею воспользоваться многодетная семья? Нет. Значит, закон, который действует на территории края, — это профанация, потемкинская деревня. (ЛДПР предлагала ввести нулевую ставку налога для многодетных семей, имеющих авто с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, а не 100, как сейчас. — Прим. Прим. ред.)

Почему не принимается наш законопроект? Нет денег. Но тогда не говорите, что у вас есть льгота! Давайте будем честными: мы либо поддерживаем людей, либо нет. Зачем нужен закон просто ради галочки? Это же абсурд — запихивать многодетную семью, то есть минимум пять человек, в автомобиль мощностью менее 100 "лошадей".

— Это же не единственное ваше предложение по транспортному налогу?

— Да. Ко мне пришли несколько избирателей с одним и тем же вопросом: если у льготника-ветерана, а их в законе описан целый перечень, есть машина до 100 л. с., он налог не платит, а если мощность выше, то человек привилегии лишается. Мы же считаем, что справедливо должно быть по-другому. Допустим, у человека автомобиль 120 "лошадей". Пусть на 100 ему предоставляется льгота, а за 20 он платит налог. А так получается, что тем, у кого машины до 100 л. с., льготу дают, но ее компенсируют за счет таких же льготников, имеющих чуть более мощные авто.

Этот законопроект уже заблокировала юрслужба АКЗС, и, думаю, мы получим отрицательное заключение комитета. Скорее всего, будет ссылка на необходимость вносить поправки в федеральное законодательство. Поэтому я не исключаю, что мы обратимся сразу к Нилову (Ярослав Нилов — председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. — Прим. Прим. ред.).

Бюджет расставит по местам

— Обычно депутаты комментируют либо резонансные законопроекты, либо отраслевые. Вы же нередко оцениваете проекты, которые раньше никто особенно не "подсвечивал". Например, вопрос пакетного рассмотрения проектов, поступающих из Госдумы.

— Потому что он требует внимания. Иногда федеральные законопроекты мы согласовываем путем опросного голосования. Это абсолютно законный метод. Но к тому, как он исполняется, есть много вопросов.

У нас скоро каждый продавец должен будет иметь свою электронную кассу. И это никому не кажется каким-то заоблачно неисполнимым требованием. А ввести электронную подпись для депутата, организовать ему возможность голосовать с ее помощью на персональной странице — у нас крайне сложная задача. Фактически мы находимся на каком-то "доисторическом" уровне. Нам обязательно нужно, чтобы был листочек, на нем — подпись. И принести его в день голосования. А как это сделать? Чаще всего — никак. И по факту многие депутаты отправляют сообщения по факсу. Что такое факс? Кто его отправил? С какого номера? Кто удостоверит подпись депутата на нем?

Федеральный законодатель нередко просит оперативной реакции. Мы же часто откладываем вопрос на сессию. В итоге некоторые федеральные законопроекты не "доживают" до нашей сессии, и решение по ним принимается без учета мнения алтайских депутатов.

— На ваш взгляд, такое скрупулезное отношение к законопроектам должно быть у любого депутата?

— Внимание к таким вещам приходит с опытом. Первое, что я сделал, когда пришел в АКЗС, — прочитал регламент. Нужно же знать, на что ты имеешь право, а на что нет. Некоторые депутаты нашего созыва, я предполагаю, даже не ознакомились с этим документом. А это наше руководство к действию. В Госдуме к этому относятся очень серьезно. Если мы занимаемся законотворчеством, то сами должны быть образцом исполнения законов. Позиция "да ладно" мне кажется недопустимой.

— Как бы вы оценили уровень профессиональной подготовки депутатов этого созыва?

— Пока судить сложно. Мне кажется, что в наибольшей мере качество работы депутатского корпуса проявляется в процессе подготовки бюджета. В прошлом году мы совсем немного захватили часть этой работы, но для многих она была непривычной, не все были готовы к ней. Сейчас мы начнем прорабатывать бюджет на следующий год, и многое станет ясно.

Черное и белое

— Как вы взаимодействуете с лидерами других фракций? И как складываются отношения с руководством АКЗС?

— Первый год — пристрелочный. Что касается КПРФ и "Справедливой России", то здесь все проще: по большому кругу вопросов мы находим взаимопонимание. Да и в "Единой России" нас часто поддерживают, только не имеют возможности сказать это откровенно. Что касается партии власти в целом, то мы надеемся на конструктивный диалог, но складывается он далеко не всегда.

— А чем, на ваш взгляд, была обусловлена ситуация, когда при голосовании за вашу законодательную инициативу вам не хватило всего семь голосов, и было очевидно, что предложение ЛДПР поддержали и единороссы?

— Очень просто — свою роль сыграла очевидность того, о чем мы говорили. Очень сложно говорить на черное, что это белое. Когда есть полутона, оттенки или сомнения, существует место для маневра. Здесь его не было. Бывают вопросы, принять решение по которым можно, лишь глубоко в них погрузившись, потому что доводы разных сторон выглядят одинаково убедительно. А в данном случае все было абсолютно очевидно. Все же могут себе представить семью: папа, мама и трое детей в детских креслах. И как их разместить в машине мощностью менее 100 л. с.? Никаких разночтений здесь быть не могло.

Преодолеть фильтр

— В сентябре пройдут масштабные муниципальные выборы. Как ЛДПР будет участвовать в них?

— Разыгрывается больше 6 тыс. вакансий. Мы будем стараться выдвинуть кандидатов по максимуму и получить достойный результат. Перед нами стоит несколько задач. Одна из главнейших — собрать пул депутатов, который позволит нам преодолеть муниципальный фильтр для выдвижения кандидата на выборах губернатора в 2019 году.

— Вы будете стараться влиять на назначение глав? Или это бессмысленно, на ваш взгляд?

— Думаю, что будем. Есть примеры, когда даже при большинстве депутатов от "Единой России" руководителями муниципалитетов избирались главы от других партий. Путь надо проходить с полной отдачей до конца.

Специальный вопрос

— У вас самая молодая фракция в АКЗС. Для вас это плюс или минус?

— С точки зрения перспектив и возможностей, конечно, плюс. Ребята готовы к самообучению, к тому, чтобы отрабатывать все поставленные задачи. Этот их юношеский максимализм должен компенсировать нехватку опыта. Но я думаю, что буквально через год-два они станут компетентными и ответственными депутатами, и фракция усилится. Это закладывает определенные предпосылки и на будущие периоды. Нет смысла смотреть только на текущий созыв. Скамейку запасных нужно постоянно обновлять.

О чем еще рассказал собеседник

О разнице между Госдумой и АКЗС — Работа в Госдуме ведется на профессиональной основе. Ты не занимаешься ничем, кроме депутатской деятельности. Ты каждый день просыпаешься с тем, что у тебя есть определенный объем работы. Сколько ты можешь на себя ее взвалить, регламентировано лишь твоими физическими и интеллектуальными возможностями — сколько сможешь унести. Работа в зале пленарных заседаний — только часть. Но тяжелая. Это полный рабочий день, а иногда и сверх того. И ты выходишь из зала с полным ощущением, что разгрузил минимум два вагона. Здесь же, в АКЗС, нагрузка общественная, и ты ею можешь заниматься ровно в той мере, которую сам себе определил. О переходе из федерального парламента в региональный — Решение не баллотироваться в Госдуму было принято еще задолго до выборов, и оно было партийное. Если бы партия объединила четыре округа Алтайского края в один список, то ЛДПР в нашем регионе получила бы свой мандат. Но были территории, которые раньше вообще никогда не были представлены в Госдуме от ЛДПР, а теперь представлены. И такая ротация тоже должна происходить. И потом, нет никаких запретов к тому, чтобы баллотироваться на следующий срок в Госдуму, если у партии сохранится потребность во мне, а у меня будет интерес к такой работе.

Досье

Владимир Семенов родился 20 апреля 1967 года в Барнауле. Окончил Алтайский политехнический институт ("технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты") и Сибирскую академию госслужбы ("государственное и муниципальное управление"). В 1990-е годы занимался бизнесом. В начале 2000-х возглавлял Ассоциацию рекламных компаний Алтая. Был гендиректором "Барнаульской сетевой компании". В 2004 году избран депутатом краевого совета народных депутатов от ЛДПР. С декабря 2007 года до осени 2016-го — депутат Госдумы. Был зампредом комитета по экономической политике, инновационному развитию. Увлекается рыбалкой и охотой. Женат, четверо детей.