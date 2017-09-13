Владимир Соловьев: "Мне плевать на Урганта и его шутки"

История со взаимными колкостями Соловьева и Урганта началась с того, что последний в своей программе измазал лицо чем-то белым и поинтересовался у гостьи передачи Ирены Понарошку, что это такое, как она думает. Та сказала, что это соловьиный помет, а Ургант заявил, что "это хорошее название для шоу на канале "Россия".

А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце" (украинский сайт, в который заносятся фамилии "врагов" этой страны - прим. ред.)? Вот его отец точно. Хотя, с другой стороны, я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева". И все украинские сайты с радостью печатают: ай молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить!

На это Соловьев ответил в эфире своей телепередачи:

РИА "Новости" задали Владимиру Соловьеву вопрос о том, ждет ли он ответных реплик от Урганта.

Владимир Соловьев,

телеведущий:

Мне вообще наплевать. Это его дело, и даже не его, а руководства канала. Я никогда не поверю, учитывая корпоративные правила, что даже если это была легкая шутка Урганта, она не дошла до Константина Львовича и что ее не удалили из эфира на Москву. Кстати, моего ответа в эфире на Москву не было. Он оскорбил канал, а это некорректно.

Ранее Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM" сказал, что шутку Ивана Урганта “с радостью подхватили” все украинские националистические сайты и российские оппозиционеры

Владимир Соловьев,

телеведущий:

Когда он с большой радостью это запустил, когда все оппозиционные российские и прозападные политики с радостью это подхватили, стало ясно, что шуточка Ивана Андреевича нашла свою целевую аудиторию. И вот здесь уже, извините, мне пришлось ответить, так как тема пошла далеко за пределы обычного выяснения отношений.

По его мнению, слова Урганта не были случайностью или импровизацией, так как передача записывается заранее. Кроме того, Соловьёв заявил, что “Первый канал осознанно начал корпоративную войну против телеканала “Россия”. По его мнению, это может быть связано с более низкими рейтингами программы Урганта. “Не хочу обидеть Ивана, у него очень хорошая программа, но пока зрители выбирают меня”, - прокомментировал Соловьёв.