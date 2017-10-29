Владимир Соловьев обвинил главреда "Эха Москвы" в травле журналистов

Ведущий Владимир Соловьев обвинил главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в травле журналистов ВГТРК и его лично. Такое заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде".
Накануне стало известно, что журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина уехала из России после того, как Соловьев обсуждал ее на радио "Вести ФМ". Об этом заявил Венедиктов телеканалу "Дождь". О каких именно заявлениях Соловьева шла речь, он тогда не уточнил. Венедиктов также попросил следователей, которые занимаются делом о нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, допросить журналистов "России 24", снявших сюжет о сотрудниках радиостанции.
Владимир Соловьев,
телеведущий:
Венедиктов и "Эхо Москвы" по большому счету начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично. Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы.
По его словам, некоторые "хайпят" при обсуждении нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. "На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии – это дважды неприлично", — считает теле и радиоведущий.
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