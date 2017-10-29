Владимир Соловьев обвинил главреда "Эха Москвы" в травле журналистов

Накануне стало известно, что журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина уехала из России после того, как Соловьев обсуждал ее на радио "Вести ФМ". Об этом заявил Венедиктов телеканалу "Дождь". О каких именно заявлениях Соловьева шла речь, он тогда не уточнил. Венедиктов также попросил следователей, которые занимаются делом о нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, допросить журналистов "России 24", снявших сюжет о сотрудниках радиостанции.

Владимир Соловьев,

телеведущий:

Венедиктов и "Эхо Москвы" по большому счету начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично. Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы.

По его словам, некоторые "хайпят" при обсуждении нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. "На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии – это дважды неприлично", — считает теле и радиоведущий.