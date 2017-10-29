Владимир Соловьев обвинил главреда "Эха Москвы" в травле журналистов

Сегодня, 14:32.
Политика

Ведущий Владимир Соловьев обвинил главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в травле журналистов ВГТРК и его лично. Такое заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде".

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев. Фото: kremlin.ru.

Накануне стало известно, что журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина уехала из России после того, как Соловьев обсуждал ее на радио "Вести ФМ". Об этом заявил Венедиктов телеканалу "Дождь". О каких именно заявлениях Соловьева шла речь, он тогда не уточнил. Венедиктов также попросил следователей, которые занимаются делом о нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, допросить журналистов "России 24", снявших сюжет о сотрудниках радиостанции. 

Владимир Соловьев,
телеведущий:

Венедиктов и "Эхо Москвы" по большому счету начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично. Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы.

По его словам, некоторые "хайпят" при обсуждении нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. "На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии – это дважды неприлично", — считает теле и радиоведущий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров