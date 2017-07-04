Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки продолжения "Ликвидации"

Украинские власти не пустили актера Владимира Машкова в Одессу на съемки продолжения телесериала "Ликвидация", сообщил режиссер сериала Сергей Члиянц.
Год назад Члиянца пригласили поучаствовать в съемках второй части фильма "Ликвидация" в Одессе. "Местные власти, а так же представители силовых структур, выразили серьезную поддержку проекту, а большинство уверяло в желании активно помогать съемкам фильма. И вдруг как гром среди ясного неба: Актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же "Ликвидация" без Давида Гоцмана?! Итак: съемки сорваны", — рассказал Члиянц.
В свою очередь, издание "Медуза" считает, что запрет на въезд на Украину, скорее всего, связан с поездкой актера в Крым, где Машков снимался в фильме "Экипаж". По украинским законам, Крым нельзя посещать без разрешения украинских властей, пишет polit.ru.
Справка
Владимир Машков сыграл в вышедшем в 2007 году сериале Сергея Урсуляка "Ликвидация" роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска Давида Гоцмана. В 2015-м было объявлено, что выйдет продолжение сериала.
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