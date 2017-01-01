Владимирский священник сбил на иномарке "батюшку"-пешехода

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Сегодня, 14:40.
Происшествия

Во Владимире произошло ДТП с участием служителей церкви.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход. Фото: Михаил Хаустов.

Священник на внедорожнике Land Cruiser и сбил другого, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает "Лайф". 

Сбитый мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП идет проверка, пишет "Росбалт".

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