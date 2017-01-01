Владимирский священник сбил на иномарке "батюшку"-пешехода

Священник на внедорожнике Land Cruiser и сбил другого, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает "Лайф".

Сбитый мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП идет проверка, пишет "Росбалт".