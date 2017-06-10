Власти хотят ограничить рост крупных торговых сетей в регионах

Также кабмин должен проработать вопрос о дополнительных гарантиях региональным поставщикам продуктов, в том числе и при возврате товаров торговыми сетями. Предоставить доклад по этим темам Путину должны до 20 августа 2017 года.

Как сообщает РБК, с инициативой ограничить проникновение федеральных сетей в регионы в апреле 2017 года выступил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Подобные предложения вносятся не впервые, но они противоречат Конституции России, поскольку ведут к разрушению единства экономического пространства и ограничению свободного перемещения товаров внутри страны, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев.

Эксперт отмечает: в России нет ни одной сети, действующей на территории всей страны. Потому какие сети считать федеральными, а какие региональными – непонятно.

"Поэтому, например, для тюменцев "федеральными" сетями, видимо, будут считаться любые межрегиональные "нетюменские" сети, в том числе красноярские, алтайские или новосибирские, поясняет Ломакин-Румянцев. Это ударит именно по ним: в тех регионах, где уже сегодня высока доля крупных торговых сетей (например, X5 Retail Group, "Магнит", "Ашан", "Дикси". — РБК), запрет ограничит развитие их более мелких конкурентов из других регионов" - пишет РБК.

Напомним, компания X5 Retail Group готовится открыть больше 20 магазинов "Пятерочка" в Барнауле к августу 2017 года. Об этом altapress.ru анонимно рассказал представитель сетевого ритейла краевой столицы. Риэлторы подтверждают, что X5 ведет активный поиск помещений в Барнауле.





