В России появился первый регион, где открыто заявили о нехватке денег бюджетникам

На 1 октября 2017 года Карелия стала единственным регионом, которому не хватает собственных средств на повышение зарплат бюджетников. Всего бюджету Карелии нужно получить 783 млн рублей для выплат зарплат учителям (215 млн руб.), врачам (97,4 млн руб.), деятелям культуры и другим.
Ведущий аналитик Moody's по российским регионам Владлен Кузнецов не исключает, что "в финансово слабых регионах могут возникнуть трудности с повышением заработных плат по майским указам президента". Эксперт полагает, что основная нагрузка придется на 2018 год. Правительство обещает поддерживать соотношение "майских" зарплат до 2020 года. Но на фоне общего роста зарплат в стране это может вылиться в дополнительные расходы регионов, - отметил Кузнецов.
"Майскими указами" называют перечень 11 указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в должность президента РФ. Они содержат 218 поручений правительству РФ для выполнения в течение 2012-2020 годов.
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