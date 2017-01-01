Власти Крыма будут издавать газету на украинском языке

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Сегодня, 12:30.
Жизнь

Крымские власти планируют в ближайшее время начнут издавать газету на украинском языке, сообщил РИА Новости глава комитета республики Крым по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Митинг в день присоединения Крыма к России.
Митинг в день присоединения Крыма к России. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте", — добавил чиновник.

Он также сообщил, что газета будет выходить при поддержке республиканского правительства по договоренности с "Украинской общиной Крыма".

 Агентство отмечает, что это будет единственная украиноязычная газета в регионе, пишет polit.ru.

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