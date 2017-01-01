Власти Крыма будут издавать газету на украинском языке

"Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте", — добавил чиновник.

Он также сообщил, что газета будет выходить при поддержке республиканского правительства по договоренности с "Украинской общиной Крыма".

Агентство отмечает, что это будет единственная украиноязычная газета в регионе, пишет polit.ru.