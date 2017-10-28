Власти Крыма ответили на предложение Собчак о новом референдуме

Мурадов сказал, что предложение Собчак говорит о том, что она совершенно неискушенный и неподготовленный политик, потому что в ходе крымского референдума была ясная альтернативная точка зрения.

По поводу слов Собчак высказались и другие политики и представители власти. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что слова Собчак о принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме" и принадлежность полуострова не подлежит обсуждению.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что идея решившей идти в президенты Ксении Собчак о новом референдуме в Крыму не тема для обсуждения, тут "не о чем голосовать". По его словам, идея нового референдума в Крыму под международным контролем — старая идея.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на инициативу Собчак словами Владимира Путина: "статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка".