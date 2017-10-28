Власти Крыма ответили на предложение Собчак о новом референдуме

Сегодня, 09:00.
Политика

Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый референдум, который "подразумевает разные точки зрения". Это заявление вызвало большой резонанс со стороны политиков. По словам вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, референдум 2014 года уже предполагал разные точки зрения, так как жителям предлагали проголосовать либо за присоединение к России, либо за сохранение в составе Украины, сообщает РИА Новости.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak.

Мурадов сказал, что предложение Собчак говорит о том, что она совершенно неискушенный и неподготовленный политик, потому что в ходе крымского референдума была ясная альтернативная точка зрения.

По поводу слов Собчак высказались и другие политики и представители власти. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что слова Собчак о принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме" и принадлежность полуострова не подлежит обсуждению.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что идея решившей идти в президенты Ксении Собчак о новом референдуме в Крыму не тема для обсуждения, тут "не о чем голосовать". По его словам, идея нового референдума в Крыму под международным контролем — старая идея. 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на инициативу Собчак  словами Владимира Путина: "статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка".

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