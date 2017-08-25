Власти призывают мукомолов расширять рынки и создавать на Алтае "хлебопекарный кластер"

Есть у зернопереработчиков и другие заботы. В перспективе им надо расширять экспортные рынки сбыта, ориентируясь в первую очередь на Китай, решать финансовые вопросы с интервенционным фондом и стимулировать внутреннее потребление муки. Для этого местные власти предлагают создать на базе технопарка в Новоалтайске своего рода хлебопекарный кластер.

Время строить

По официальным данным, мукомольные предприятия Алтайского края в силах принять порядка 3,2 млн тонн зерна. Эта цифра за последнее время выросла. В 2016 году в Алтайском крае после продолжительного простоя вновь начали функционировать несколько крупных элеваторов. Речь идет об объектах в Ребрихинском и Мамонтовском районах, ранее принадлежавших холдингу "Пава", о "Шипуновском элеваторе", перешедшем под контроль компании "Доминант", об "Успенском элеваторе" в Локтевском районе, восстановленном силами местного сельхозпредприятия "Альтаир". Все они, по словам властей, готовы к приемке зерна.

В ближайшие годы в мукомольной отрасли будет реализовано еще несколько ключевых проектов. Так, "Алейскзернопродукт" продолжает строительство второй очереди нового элеваторного комплекса на 28 тыс. тонн единовременного хранения. Компания "Грана" активно инвестирует в крупяное производство: универсальный крупозавод с производственной мощностью около 100 тонн продукции в сутки планируется запустить на элеваторе в Третьяковском районе уже в 2018 году.

Холдинг "Алтайская крупа", завершивший в этом году линию по производству детских безглютеновых хлопьев, задумался об экологии. В следующем году на "Усть-Катунском ХПП" компания введет в эксплуатацию две установки, позволяющие перерабатывать овсяную лузгу, отход основного производства, и получать из нее электро­энергию.

Существенные инвестиции в строительство складских и элеваторных мощностей за последние годы сделали и сами сельхозпроизводители. В настоящий момент на своей базе они могут хранить более 5,2 млн тонн зерна одновременно.

"Понятно, что это разные хранилища. Есть среди них и суперсовременные, и не очень. Тем не менее возможности для размещения собранного урожая у нас имеются", — сообщила Татьяна Зеленина.

По ее словам, в преддверии активной фазы уборочной это особо актуально, учитывая тот факт, что в этом году в Алтайском крае планируют собрать не менее 4 млн тонн зерна. Это средний показатель за последние несколько лет.

Рассчитываться не спешит

Что касается интервенционного фонда, то, по словам Татьяны Зелениной, на сегодняшний день на объектах края размещено 217 тыс. тонн государственного зерна. В основном это пшеница III и IV классов. Его хранением занимаются 17 предприятий. В случае если будут объявлены торги на закуп зерна нового урожая, подать документы на участие в них в качестве хранителей смогут еще 10 элеваторов. Этого количества мест размещения должно хватить на весь Алтайский край, считает начальник пищевого ведомства.

Правда, есть одна загвоздка: на сегодняшний день "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), выступающая в качестве оператора торгов, задолжала своим алтайским контрагентам за уже оказанные услуги порядка 100 млн рублей. Сенатор Михаил Щетинин посоветовал властям для защиты интересов своих предприятий "ставить вопрос ребром". По его данным, необходимые для погашения долгов средства в объеме 250 млн "ОЗК" получила еще и июне. Но с регионами почему-то рассчитываться не спешит.

Открыто-закрытый Китай

Еще один вопрос, над которым мукомолам предстоит работать, связан с расширением экспортных рынков сбыта. Наиболее перспективным направлением называется Китай. Михаил Щетинин отметил: федеральные ведомства в последнее время провели большую работу по продвижению отечественной продукции в эту страну. Очередь — за самими предприятиями.

Алтайские мукомолы и не против. Как сообщил Геннадий Ильичев, исполнительный директор компании "Алтайская крупа", китайская сторона заинтересована в поставках местной продукции. Претензий по качеству к ней нет никаких. Вопрос в другом: требования по всем аспектам производства в России и в Китае совершенно разные и для того, чтобы привести их к единому знаменателю, потребуется время. Так, в 2017 году "Алтайская крупа" закупила новую фасовочную линию, отвечающую стандартам Китая. И это только первые шаги по пути освоения этого рынка.

С тем, что экспортировать продукты питания в Поднебесную не так легко, как кажется на первый взгляд, согласна и Татьяна Зеленина.

"Подписывая один документ, открывающий рынок для российской продукции, в Китае подписывают еще три — усложняющих этот процесс", — сообщила она.

Не хлебом единым

Пока же объем экспорта алтайской мукомольной продукции не демонстрирует прорывного роста и составляет скромные 119 тыс. тонн.

Зернопереработчикам нужно ориентироваться на внутреннее потреб­ление. А оно неуклонно сокращается. По официальным данным, за последние годы объем производства хлеба в крае сократился на 40 тыс. тонн. Аналогичная ситуация и в целом по стране.

Для сохранения объемов выпуска алтайской муки власти предложили местным предприя­тиям наладить реализацию хлебобулочных изделий в торговых сетях Сибири. По словам главы региона Александ­ра Карлина, в этом направлении уже работает пекарня компании "Мария-Ра".

Местом размещения нового масштабного производства может стать технопарк "Южный" в Новоалтайске. Борис Беньковский, президент "Алтайской гильдии пекарей и кондитеров", полагает: подобный проект требует серьезной проработки. Время, когда балом правили крупные хлебозаводы, уже уходит.