Власти рассказали, что происходит с рекордными посевами гречихи на Алтае

Уборка гречихи в Алтайском крае приближается к своему экватору. На сегодняшний день валовой сбор этой культуры составляет более 360 тыс тонн. Об этом в ходе интернет-форума рассказал первый вице-премьер правительства региона Александр Лукьянов. По его словам, работы идут в обычном режиме. Установившаяся погода продлится как минимум 10-12 дней. Это время позволит завершить обмолот зерновых и зернобобовых культур, утверждает чиновник.
Александр Лукьянов,
первый вице-премьер правительства Алтайского края:
Сельхозпроизводители имеют все ресурсы, чтобы оперативно завершить ее обмолот — это с одной стороны. С другой, еще весной и ученые, и мы рекомендовали аграриям оптимизировать площади сева этой культуры, в первую очередь, ввиду того, что одной из ее особенностей являются поздние сроки созревания. Всем известно, что в Сибири осенняя погода неустойчива и характеризуется частыми дождями и ранним установлением снежного покрова.
Как сообщил Александр Лукьянов, в текущем году погодный фактор вносит свои коррективы в уборочную кампанию. Так, в сентябре погожих дней для уборки было всего 9-11. При этом ничего критического в сложившейся ситуации вице-премьер не видит.
Александр Лукьянов,
первый вице-премьер правительства Алтайского края:
Настоящие хозяйственники не намерены оставлять в поле урожай и поэтому или уже завершили его уборку, или прилагают все усилия, чтобы это сделать в ближайшее время, в том числе и с помощью переброшенной техники из других хозяйств. Установившаяся погода позволит завершить обмолот зерновых и зернобобовых культур.
Напомним, в 2017 году Алтайский край установил новый рекорд по посевам гречихи, под которую было отведено более 770 тыс га пашни. Рынок зерна быстро на это отреагировал: с учетом возможных высоких сборов и имеющихся переходящих остатков цена на гречиху с весны неуклонно снижалась. На сегодняшний день она составляет от 8 до 10 тысяч рублей за тонну.
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