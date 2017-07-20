Власти разберутся с источником вони в новосибирском аэропорту Толмачево

Руководство аэропорта в конце июня решило подать письменное обращение с просьбой разобраться с вонью, на которую в летний период постоянно жалуются пассажиры. По словам главы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрия Марченко, до конца года будут определены точные причины этого запаха, а также будут найдены пути решения возникшей проблемы, включающие меры от рекультивации земель до закрытия источника запаха, пишет "Континент-Сибирь".

По данным издания, неприятный запах ощущается не только в терминалах Толмачово и на летном поле, но и в самом Новосибирске. Например,, жалуются на вонь жители Центрального района. Жалобы на это также приходят в администрацию области.

По словам Юрия Марченко, этой проблемой занимается сейчас специальная группа. Однако, как заверил чиновник, этот запах не оказывает реального негативного воздействия на организм человека, а вызывает лишь вызывает "широкую гамму неприятных ощущений".

Юрий Марченко,

глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области:

Пока все сходится к зоне действия Кудряшовского свинокомплекса. Но должна закончить работу межведомственная функциональная группа. Сейчас идет оценка и формируется доказательная база. Ситуация непростая, но, тем не менее, решаемая.

В центре Барнаула летом также ощущается неприятный запах. Пока "Осводоканал" не решил эту проблему комплексно, в город доставили дезодорирующую установку, чтобы нейтрализовать неприятный запах с иловых картах, где хранится осадок сточных вод. Пресс-служба предприятия сообщает, что установка с запасом реагента обошлась в 2,7 млн рублей.

Напомним, что ранее руководство местного подразделения "Росводоканала" поясняло altapress.ru, что для устранения причин этого запаха надо строить в городе завод по переработке канализационного ила, а на это требуются большие инвестиции. Напомним, с 2016 до 2020 год в городе должны реализовать инвестиционную программу, одна из задач которой — избавить город от запаха нечистот. Общая стоимость проекта — более 1,7 млрд рублей. На эти деньги в том числе реконструируют водозаборные и водоочистные сооружения.