Власти Украины планируют срок возвращения Донбасса

В своем блоге на сайте издания "Новое время" Тука написал: "Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум - к середине 2018 года". Он уточнил, что Киеву "критически важно сохранить поддержку Европы и США.

По мнению замминистра, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать "свой сценарий возвращения оккупированных территорий".