Власти Украины планируют срок возвращения Донбасса

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Сегодня, 18:37.
Политика

Уже в середине 2018 года украинские власти планируют вернуть контроль над Донбассом. Такое заявление сделал замминистра Украины по делам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука, которого цитирует РИА Новости.

Украина.
Украина. Фото: Открытые источники в Интернете (ССО).

В своем блоге на сайте издания "Новое время" Тука написал: "Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум - к середине 2018 года". Он уточнил, что Киеву "критически важно сохранить поддержку Европы и США.

По мнению замминистра, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать "свой сценарий возвращения оккупированных территорий".

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