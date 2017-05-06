Власти Венеции решили бороться с продавцами шаурмы

Закон, не позволяющий открывать новые ларьки по продаже шаурмы, уже вступил в силу. Он, по мнению властей города, направлен на сохранение культурного наследия Венеции.

Паола Мар,

глава венецианского департамента туризма:

Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции.

Подобные меры по ограничению продажи фаст-фуда уже были введены в Вероне и Флоренции. По мнению местных властей, эти ларьки уродуют облик исторических мест туристических городов.