Власти Венеции решили бороться с продавцами шаурмы

Мэрия Венеции запрещает открытие новых торговых точек уличной продажи шаурмы. Кроме того, будет ограничено число мест, где можно купить кусковую пиццу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на The Guardian.
Закон, не позволяющий открывать новые ларьки по продаже шаурмы, уже вступил в силу. Он, по мнению властей города, направлен на сохранение культурного наследия Венеции.
Паола Мар,
глава венецианского департамента туризма:
Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции.
Подобные меры по ограничению продажи фаст-фуда уже были введены в Вероне и Флоренции. По мнению местных властей, эти ларьки уродуют облик исторических мест туристических городов.
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