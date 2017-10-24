Власти: Алтайский край увеличит выпуск сельхозтехники на 33%

По словам чиновника, за грядущую пятилетку регион освоит производство более сложной техники.

Владимир Локтюшов,

начальник управления по промышленности и энергетике:

Два года назад мы в Алтайском крае практически не производили сеялок. А за первое полугодие 2017 года мы выпустили 400 штук. Это в 4,5 раза превышает уровень того же периода 2016 года.

На развитие сельскохозяйственного машиностроения власти региона в течение пяти лет дополнительно выделят 125 млн рублей. Это этом объявили 24 октября на заседании в правительстве края. Деньги будут предоставлять компаниям в виде грантов на разработку новых образцов техники и на участие в торговых миссиях, сообщил зампредседателя правительства края Виктор Мещеряков. Однако величина гранта не может превышать 20% от затрат, которые понесет производитель.

Кроме того, правительство края одобрило господдержку до 2022 года на развитие производства и внедрения композиционных материалов. На это запланировали 67,5 млн рублей.

Справка

В итогам 2017 года власти ожидают, что Алтайский край выпустит более 9 тыс. единиц сельхозтехники на сумму свыше 14 млрд рублей. В 2016 году предприятия края произвели 8 тыс. единиц сельхозтехники на 12,4 млрд рублей. Рост объемов производства составит 12,6% в количественном и 12,9% в денежном выражении.

Факт

В 2016 году в России произвели сельхозтехники на 85 млрд рублей, из них около 14% составила алтайская продукция.