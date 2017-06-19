Вместе с запонками: ушло с молотка все имущество "бананового магната" Кехмана

За все имущество бизнесмена выручили 264 тыс. рублей. Изначально оно выставлялось по цене более 750 тысяч.

В частности, с третьей попытки за 70 тыс. рублей на аукционе были проданы запонки бизнесмена, а за 115 тыс. рублей — икона с образом Святителя Николая Чудотворца.

Средства будут приписаны к денежным отчислениям Кехмана, которые ежемесячно удерживаются из его зарплаты после банкротства.

Его задолженность банкам составляет более 9 млрд руб.

13 июня Мария Рольская за 55 тыс. руб. приобрела у Кехмана право требования к группе "Джей Эф Си" (головная структура холдинга JFC — импортера фруктов) номинальной стоимостью 86 млн рублей. Договор заключил финансовый управляющий Кехмана Михаил Бологов. Таким образом, был продан последний включенный в конкурсную массу актив Кехмана.

По словам финансового управляющего Кехмана, процедура банкротства завершится в ближайшие два-три месяца.

В сентябре 2015 года суд признал банкротом компанию Кехмана JFC, в свое время крупнейшего импортера бананов. Компания была должна банкам 18 млрд руб. В декабре того же года банкротом признали самого петербургского предпринимателя, пишет "Росбалт".