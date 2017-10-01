Вместо шпилек – бутсы: в Барнауле впервые провели турнир по мини-футболу среди девушек

30 сентября на крытой площадке "Льдинка" в Парке спорта Алексея Смертина впервые в Барнауле прошел турнир по мини-футболу среди девушек. Его участниками стали три любительские команды. На поле вышли студентки АГМУ и девчонки из самобытного клуба "Арсенал". Последние разделились на два коллектива: "Арсенал" и "Авиатор".
Организатором турнира выступила "Алтайская краевая ассоциация мини-футбола". По словам ее руководителя Андрея Проскурина, идея проведения чемпионата среди девушек витала два года. Но реализовать ее постоянно мешали какие-то обстоятельства.
Андрей Проскурин,
директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":
Два месяца назад совершенно случайно в социальных сетях обнаружил информацию о мини-футбольном клубе "Арсенал", в котором занимаются девушки. Я им предложил провести подобный турнир. Они тут же согласились. Вопрос стал о сопернике. Благо студентки АГМУ сразу откликнулись.
Несмотря на любительский уровень команд, турнир получился зрелищным и эмоциональным. Были и голы, и пенальти, и травмы. В таком контактном виде спорта, как мини-футбол, без них, к сожалению, не обходится.
Сыграв в круг, на первом месте с шестью очками оказалась команда "Арсенал", на втором – "АГМУ", на третьем – "Авиатор". Лучшим бомбардиром стала футболистка команды-победительницы Алена Путинцева, забившая восемь голов, по четыре в каждом из матчей. А автором первого исторического гола стала Наталья Пирожкова из команды "Авиатор", получившая за это специальный приз.
Награждение прекрасных футболисток, как и других участников соревнований под эгидой АКАМФ, пройдет 13 октября на торжественном мероприятии в барнаульском ресторане "Че Гевара".
Надо отдать должное организаторам: за участие в турнире девушки не платили. Форму им предоставила ассоциация, центр детского развития "Олимп" бесплатно выделил поле, весь наградной материал и судейство оплатили спонсоры.
По словам Натальи Сатлаевой, руководителя клуба "Арсенал", именно финансовый вопрос становится решающим. Не многие девчонки, желающие играть в мини-футбол, могут себе позволить арендовать зал или поле.
Наталья Сатлаева,
руководитель женского мини-футбольного клуба "Арсенал":
Сейчас в нашем клубе занимаются 14 девочек. Для тренировок мы арендуем небольшой зал в Барнауле. Желающих играть было бы гораздо больше, но не многие из них готовы вкладываться деньгами. Спонсора у нас нет.
По словам Андрея Проскурина, сейчас прорабатывается вопрос организации регулярного первенства по мини-футболу среди женских команд. Помимо уже имеющихся трех команд, в нем готовы принять участие студентки АГУ, коллективы из Тальменского и Ребрихинского районов, а также девушки футбольного "Алтая" и хоккеистки на траве из "Коммунальщика". Провести чемпионат среди представительниц прекрасного пола планируется уже этой зимой.
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