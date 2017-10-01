Вместо шпилек – бутсы: в Барнауле впервые провели турнир по мини-футболу среди девушек

Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Женский мини-футбол в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Организатором турнира выступила "Алтайская краевая ассоциация мини-футбола". По словам ее руководителя Андрея Проскурина, идея проведения чемпионата среди девушек витала два года. Но реализовать ее постоянно мешали какие-то обстоятельства.

Андрей Проскурин,

директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":

Два месяца назад совершенно случайно в социальных сетях обнаружил информацию о мини-футбольном клубе "Арсенал", в котором занимаются девушки. Я им предложил провести подобный турнир. Они тут же согласились. Вопрос стал о сопернике. Благо студентки АГМУ сразу откликнулись.

Несмотря на любительский уровень команд, турнир получился зрелищным и эмоциональным. Были и голы, и пенальти, и травмы. В таком контактном виде спорта, как мини-футбол, без них, к сожалению, не обходится.

Сыграв в круг, на первом месте с шестью очками оказалась команда "Арсенал", на втором – "АГМУ", на третьем – "Авиатор". Лучшим бомбардиром стала футболистка команды-победительницы Алена Путинцева, забившая восемь голов, по четыре в каждом из матчей. А автором первого исторического гола стала Наталья Пирожкова из команды "Авиатор", получившая за это специальный приз.

Награждение прекрасных футболисток, как и других участников соревнований под эгидой АКАМФ, пройдет 13 октября на торжественном мероприятии в барнаульском ресторане "Че Гевара".

Надо отдать должное организаторам: за участие в турнире девушки не платили. Форму им предоставила ассоциация, центр детского развития "Олимп" бесплатно выделил поле, весь наградной материал и судейство оплатили спонсоры.

По словам Натальи Сатлаевой, руководителя клуба "Арсенал", именно финансовый вопрос становится решающим. Не многие девчонки, желающие играть в мини-футбол, могут себе позволить арендовать зал или поле.

Наталья Сатлаева,

руководитель женского мини-футбольного клуба "Арсенал":

Сейчас в нашем клубе занимаются 14 девочек. Для тренировок мы арендуем небольшой зал в Барнауле. Желающих играть было бы гораздо больше, но не многие из них готовы вкладываться деньгами. Спонсора у нас нет.

По словам Андрея Проскурина, сейчас прорабатывается вопрос организации регулярного первенства по мини-футболу среди женских команд. Помимо уже имеющихся трех команд, в нем готовы принять участие студентки АГУ, коллективы из Тальменского и Ребрихинского районов, а также девушки футбольного "Алтая" и хоккеистки на траве из "Коммунальщика". Провести чемпионат среди представительниц прекрасного пола планируется уже этой зимой.