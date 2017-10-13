Внешний долг России с начала года вырос до 537,5 млрд долларов

Внешний долг РФ на 1 октября составил 537,5 млрд долларов США. Это на 23,3 млрд (4,5%) выше показателя на начало 2017 года. Такая оценка приводится на сайте Банка России, сообщает "Банки.ру".
Внешние обязательства органов государственного управления увеличились на 12,5 млрд долларов. Это связано с приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке.
Долг прочих секторов вырос на 12,9 млрд, или 3,8%, что определялось в значительной степени поступлением кредитных ресурсов от связанных зарубежных структур. Продолжилось сокращение внешних долговых обязательств банковского сектора, составившее по итогам января — сентября 2017 года 12 млрд долларов.
По состоянию на 1 октября 2017 года доля задолженности органов госуправления составила 9,6%, удельный вес обязательств банковского сектора — 20%, прочих секторов — 66,3%.
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