Внешний долг России с начала года вырос до 537,5 млрд долларов

Внешние обязательства органов государственного управления увеличились на 12,5 млрд долларов. Это связано с приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке.

Долг прочих секторов вырос на 12,9 млрд, или 3,8%, что определялось в значительной степени поступлением кредитных ресурсов от связанных зарубежных структур. Продолжилось сокращение внешних долговых обязательств банковского сектора, составившее по итогам января — сентября 2017 года 12 млрд долларов.

По состоянию на 1 октября 2017 года доля задолженности органов госуправления составила 9,6%, удельный вес обязательств банковского сектора — 20%, прочих секторов — 66,3%.