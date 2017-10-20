Внук Брежнева пожаловался в суд Новосибирска на незаконное использование фотографии деда

"Поступило гражданское дело, переданное по подсудности из Железнодорожного районного суда г. Новосибирска, по иску Брежнева Андрея Юрьевича (внук Брежнева Леонида Ильича) к ООО "Тайм Презентс" о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда по факту использования изображения Брежнева Леонида Ильича в рекламных целях", — говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского районного суда Новосибирска.

Предварительное слушание по делу назначено на 13 ноября. Сумма иска не называется.

Портал vn.ru пишет, что в декабре 2016 года на фасаде ЦУМа в Новосибирске появился баннер с изображением Леонида Брежнева и авторучки известной фирмы Parker. Подпись на рекламе гласила "Экономика должна быть экономной". Уточняется, что этот афоризм тоже принадлежит Леониду Брежневу.