Внук Брежнева пожаловался в суд Новосибирска на незаконное использование фотографии деда

Внук генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев обратился в суд в Новосибирске с просьбой взыскать с коммерческой организации сумму необоснованного обогащения и компенсировать моральный вред за использование в рекламе изображения его деда, сообщает ТАСС.
"Поступило гражданское дело, переданное по подсудности из Железнодорожного районного суда г. Новосибирска, по иску Брежнева Андрея Юрьевича (внук Брежнева Леонида Ильича) к ООО "Тайм Презентс" о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда по факту использования изображения Брежнева Леонида Ильича в рекламных целях", — говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского районного суда Новосибирска.
Предварительное слушание по делу назначено на 13 ноября. Сумма иска не называется.
Портал vn.ru пишет, что в декабре 2016 года на фасаде ЦУМа в Новосибирске появился баннер с изображением Леонида Брежнева и авторучки известной фирмы Parker. Подпись на рекламе гласила "Экономика должна быть экономной". Уточняется, что этот афоризм тоже принадлежит Леониду Брежневу.
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