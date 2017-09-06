Внук Назарбаева неожиданно признался, что употреблял наркотики

По его словам, к наркотикам он обратился после смерти своего деда академика Мухтара Алиева и смертью в австрийской тюрьме отца — Рахата Алиева. "Жизнь впервые нанесла мне двойной удар такой сокрушительной силы. Молодой Айсултан, о котором говорили как о мажоре, искупанном в счастье, был самым раздавленным человеком на Планете", — пишет Назарбаев-младший.

Избавиться от наркомании ему помогли дед Нурсултан Назарбаев и Всевышний.

"Первое, что он (дед) сказал "Молодец, что честный. Болезнь трудная, но не ты первый, не ты последний. У тебя хватит сил победить её". В разговоре я пообещал победить эту заразу и обратить зло в добро. "Ну что ж, когда Айсултан дает мне обещания — он всегда их выполняет", — спокойно ответил он. Я точно обязан ему жизнью. Не просто по крови. Он спас меня, и откровенно говоря дважды. Просто тогда мне не хватило ума и опыта это понять. Но в этот раз хватает. Конечно, со мной близкие и сейчас я живу в атмосфере поддержки. Это очень важно", — пишет внук президента Казахстана.

Он сообщил, что находится "в процессе открытия благотворительного фонда по борьбе с наркоманией" и ищет "опытных специалистов, способных помочь мне организовать действительно эффективную работу. Буду стараться помочь каждому, кто страдает от этой болезни, потому что понимаю таких людей. Главное в этот момент уверенность, что ты не одинок, что не ты первый и не ты последний, что выход есть".

Айсултан Назарбаев — младший сын старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой. У него есть старший брат Нурали Алиев и сестра Венера Назарбаева, пишет Международное агентство "Фергана".