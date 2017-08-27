Во Франции мужчина хотел атаковать ночные клубы для секс-меньшинств

По данным следствия, 22-летний мужчина планировал атаки на бары, ночные клубы и места, которые посещают сексуальные меньшинства. Отмечается, что его план не был до конца разработан.

Мужчина предстал перед следственным судьей в Париже и в субботу был помещен под стражу. На данный момент не установлено, имел ли он связи с членами радикальных движений.