Во Франции начались выборы президента

23 апреля во Франции проходит первый тур выборов президента. В списках избирателей - более 45 млн человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.
Фаворитами президентской гонки считаются основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За ними с минимальным отрывом следуют кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и представляющий движение "Неподчинившаяся Франция" леворадикал Жан-Люк Меланшон.
Также в борьбе участвуют кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер "Народного республиканского союза Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.
В европейской части страны участки открылись в 08:00 по парижскому времени (09:00 мск), за пределами государства из-за разницы часовых поясов голосование началось в субботу, 22 марта. Во Франции оно закончится в 20:00 по местному времени (21:00 мск)
Чтобы избежать утечек данных о результатах, опросы проголосовавших на выходе из участков не проводятся. Первые сведения для анализа социологи получат в 19:00 (20:00 мск), в это время на избирательных участках в малых городах и населенных пунктах стартует подсчет бюллетеней.
Сообщается о низкой явке в ряде зарубежных территорий. Французские СМИ приводят данные префектур, согласно которым на 00:00 мск (17:00 местного времени) в охваченной массовыми социальными протестами Французской Гвиане этот показатель составляет 37,31% (2012 год — 45,73 процента).
В Гваделупе на участки пришли 34,17% избирателей, на Мартинике — 34,82%, на островах Сен-Пьер и Микелон — 49,1%.
22 апреля сообщалось об эвакуации людей в районе генконсульства Франции в Нью-Йорке из-за подозрительного автомобиля. Голосование было приостановлено, однако вскоре его возобновили.
Второй тур выборов президента во Франции намечен на 7 мая.
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