Во Франции начался второй тур президентских выборов

Во Франции начался второй, заключительный этап президентских выборов. Избиратели должны будут проголосовать за одного из двух оставшихся кандидатов — лидера движения "Вперед!"? центриста Эмманюэля Макрона или главу ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.
По всей стране открылось 67 тыс. избирательных участков. В голосовании могут принять участие 45,7 млн чел. Официальные результаты объявят 11 мая.
Лидером гонки считается Макрон. По данным OpinionWay, за него готовы проголосовать 62% избирателей по состоянию на 5 мая. Ле Пен может рассчитывать на 38% голосов.
Напомним, по итогам первого этапа выборов победил Макрон. Он набрал 23,75% голосов. С минимальным разрывом на втором месте оказалась Ле Пен — за нее проголосовали 21,53% избирателей.
На время голосования во Франции усилены меры безопасности. Около 50 тыс. полицейских обеспечивают охрану правопорядка в связи с повышенным уровнем террористической угрозы. Французская полиция 6 мая объявила в розыск трех человек по подозрению в планировании теракта.
Накануне голосования WikiLeaks опубликовал архив переписки штаба Макрона. По ссылке были доступны несколько сотен тысяч электронных писем, фото и приложений до 24 апреля 2017 года. Позже сайт сообщил, что в метаданных писем обнаружены данные, указывающие на российского гражданина.
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