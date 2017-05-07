Во Франции начался второй тур президентских выборов

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Сегодня, 16:52.
Политика

Во Франции начался второй, заключительный этап президентских выборов. Избиратели должны будут проголосовать за одного из двух оставшихся кандидатов — лидера движения "Вперед!"? центриста Эмманюэля Макрона или главу ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Флаг Франции.
Флаг Франции. Фото: vasse nicolas,antoine, CC BY 2.0, part from original.

По всей стране открылось 67 тыс. избирательных участков. В голосовании могут принять участие 45,7 млн чел. Официальные результаты объявят 11 мая.

Лидером гонки считается Макрон. По данным OpinionWay, за него готовы проголосовать 62% избирателей по состоянию на 5 мая. Ле Пен может рассчитывать на 38% голосов.

Напомним, по итогам первого этапа выборов победил Макрон. Он набрал 23,75% голосов. С минимальным разрывом на втором месте оказалась Ле Пен — за нее проголосовали 21,53% избирателей.

На время голосования во Франции усилены меры безопасности. Около 50 тыс. полицейских обеспечивают охрану правопорядка в связи с повышенным уровнем террористической угрозы. Французская полиция 6 мая объявила в розыск трех человек по подозрению в планировании теракта.

Накануне голосования WikiLeaks опубликовал архив переписки штаба Макрона. По ссылке были доступны несколько сотен тысяч электронных писем, фото и приложений до 24 апреля 2017 года. Позже сайт сообщил, что в метаданных писем обнаружены данные, указывающие на российского гражданина.

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