Во Франции начался второй тур президентских выборов

По всей стране открылось 67 тыс. избирательных участков. В голосовании могут принять участие 45,7 млн чел. Официальные результаты объявят 11 мая.

Лидером гонки считается Макрон. По данным OpinionWay, за него готовы проголосовать 62% избирателей по состоянию на 5 мая. Ле Пен может рассчитывать на 38% голосов.



Напомним, по итогам первого этапа выборов победил Макрон. Он набрал 23,75% голосов. С минимальным разрывом на втором месте оказалась Ле Пен — за нее проголосовали 21,53% избирателей.

На время голосования во Франции усилены меры безопасности. Около 50 тыс. полицейских обеспечивают охрану правопорядка в связи с повышенным уровнем террористической угрозы. Французская полиция 6 мая объявила в розыск трех человек по подозрению в планировании теракта.



Накануне голосования WikiLeaks опубликовал архив переписки штаба Макрона. По ссылке были доступны несколько сотен тысяч электронных писем, фото и приложений до 24 апреля 2017 года. Позже сайт сообщил, что в метаданных писем обнаружены данные, указывающие на российского гражданина.



