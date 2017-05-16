Во Франции россиянина осудили на два года тюрьмы за подделку дорогого вина

Россиянин Александр Югов приговорен к двум годам тюрьмы во Франции за подделку бургундского вина — одного из самых дорогих в мире, сообщает РИА Новости.
Решение вынес суд Дижона.
Расследование дела началось в 2012 году, после того как виноградарское хозяйство подало жалобу в связи с поступлением на международный рынок контрафактной продукции, имитирующей элитный напиток. Выяснилось, что злоумышленники просто разливали в бутылки низкокачественное вино. Всего с 2012 по 2014 год было продано более 400 поддельных бутылок.
Югов был приговорен к четырем годам тюремного заключения (к двум из них — условно). Он уже отбыл в предварительном заключении более полутора лет. Россиянин также должен выплатить штраф в размере 150 тысяч евро, ему запрещено в течении пяти лет заниматься коммерческой деятельностью. Двое сообщников россиянина из Италии ранее уже были осуждены в Швейцарии в рамках того же дела, пишет bfm.ru.
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