Во Франции россиянина осудили на два года тюрьмы за подделку дорогого вина

Решение вынес суд Дижона.

Расследование дела началось в 2012 году, после того как виноградарское хозяйство подало жалобу в связи с поступлением на международный рынок контрафактной продукции, имитирующей элитный напиток. Выяснилось, что злоумышленники просто разливали в бутылки низкокачественное вино. Всего с 2012 по 2014 год было продано более 400 поддельных бутылок.

Югов был приговорен к четырем годам тюремного заключения (к двум из них — условно). Он уже отбыл в предварительном заключении более полутора лет. Россиянин также должен выплатить штраф в размере 150 тысяч евро, ему запрещено в течении пяти лет заниматься коммерческой деятельностью. Двое сообщников россиянина из Италии ранее уже были осуждены в Швейцарии в рамках того же дела, пишет bfm.ru.