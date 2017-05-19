Во рту у московского школьника взорвался вейп и чуть не убил его

Электронное устройство — вейп — взорвался прямо во рту у московского школьника. Он был срочно госпитализирован в Морозовскую московскую больницу, где ему сделали серию сложнейших операций, пишет Комсомольская правда.
В результате взрыва электронной сигареты, у 17-летнего парня выбило часть зубов, а на верхней челюсти справа образовалась обширная открытая рана. В ходе операции хирурги извлекли множество инородных тел и осколков зубов. По оценкам медиков, травма была очень тяжелой. Сейчас жизни и здоровью школьника ничего не угрожает, но впереди еще несколько оперативных вмешательств и дентальная имплантация.
Специалисты предполагают, что вейп взорвался от перегрева, потому что неправильно использовался, либо был низкого качества.
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