Во рту у московского школьника взорвался вейп и чуть не убил его

В результате взрыва электронной сигареты, у 17-летнего парня выбило часть зубов, а на верхней челюсти справа образовалась обширная открытая рана. В ходе операции хирурги извлекли множество инородных тел и осколков зубов. По оценкам медиков, травма была очень тяжелой. Сейчас жизни и здоровью школьника ничего не угрожает, но впереди еще несколько оперативных вмешательств и дентальная имплантация.

Специалисты предполагают, что вейп взорвался от перегрева, потому что неправильно использовался, либо был низкого качества.