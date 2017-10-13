Во "Внуково" сломался самолет с Володиным и делегацией депутатов Госдумы

Посадка пассажиров борта уже была произведена, когда по громкой связи экипаж объявил о том, что борт заменят из-за технических неполадок, пишет aex.ru.

Пассажиров пришлось пересаживать на другой лайнер.

Ожидать нового самолета пришлось около получаса. Сотрудник аэропорта подтвердил, что замена борта связана с технической неисправностью.

РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Управделами президента России Елену Крылову уточняет, что резервный борт предоставил специальный летный отряд "Россия".

Депутаты примут участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Парламентского форума БРИКС и 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которые пройдут 12–18 октября в Санкт-Петербурге, пишет znak.com.