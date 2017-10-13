Во "Внуково" сломался самолет с Володиным и делегацией депутатов Госдумы

Самолет, на борту которого находилась делегация Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным, не смог вылететь в Санкт-Петербург из-за поломки, сообщает РБК.
Посадка пассажиров борта уже была произведена, когда по громкой связи экипаж объявил о том, что борт заменят из-за технических неполадок, пишет aex.ru.
Пассажиров пришлось пересаживать на другой лайнер.
Ожидать нового самолета пришлось около получаса. Сотрудник аэропорта подтвердил, что замена борта связана с технической неисправностью.
РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Управделами президента России Елену Крылову уточняет, что резервный борт предоставил специальный летный отряд "Россия".
Депутаты примут участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Парламентского форума БРИКС и 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которые пройдут 12–18 октября в Санкт-Петербурге, пишет znak.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.