Во время лунного затмения уфологи зафиксировали сотни звездолетов на Земле

По сообщениям специалистов, большинство НЛО были зафиксированы в России, Канаде и США.

Летающие объекты внеземной цивилизации отличались друг от друга и имели совершенно разные формы: сферу, куб и спирали, сообщает "Федеральное агентство новостей".

По мнению ученых, причиной активности инопланетян стало именно затмение, ведь при солнечном излучении они не могут быть активными. Уфологи уверены — до 22 августа на Земле может быть установлено появление еще свыше тысячи кораблей внеземной расы, пишет ura.ru.