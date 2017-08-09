Во время лунного затмения уфологи зафиксировали сотни звездолетов на Земле

В ночь 7 августа во время лунного затмения уфологами из разных стран были замечены сотни НЛО, которые, по мнению специалистов, посетили Землю.
По сообщениям специалистов, большинство НЛО были зафиксированы в России, Канаде и США.
Летающие объекты внеземной цивилизации отличались друг от друга и имели совершенно разные формы: сферу, куб и спирали, сообщает "Федеральное агентство новостей".
По мнению ученых, причиной активности инопланетян стало именно затмение, ведь при солнечном излучении они не могут быть активными. Уфологи уверены — до 22 августа на Земле может быть установлено появление еще свыше тысячи кораблей внеземной расы, пишет ura.ru.
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