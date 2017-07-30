Во время трансляции "радужный НЛО" попал на камеру МКС

Научный аппарат Streetcap1 NASA, известный по прозвищу "виртуальный уфолог", зафиксировал приближение неопознанного объекта к МКС.
Это произошло 26 июля в ходе трансляции NASA прямого сеанса связи с МКС. Сближение было зафиксировано видеокамерами. Но специалисты агентства предпочли прервать трансляцию.
На видео можно заметить некую конструкцию, которая по мере перехода МКС на дневную сторону Земли становится все более отчетливой. НЛО переливался разными цветами. Радужный объект в форме бумеранга был запечатлен одним из наблюдавших.
Осуждая это странное явление на видеохостинге, пользователи разделились на два лагеря. Половина из них уверена, что на видео попал инопланетный челнок. Однако скептики же считают, что НЛО имеет земное происхождение или вовсе является бликом на объективе.
NASA и "Роскосмос" пока воздерживаются от комментариев, пишет informing.ru.
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