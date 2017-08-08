Во время взлета сова повредила двигатель самолета Пенза-Сочи

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Сегодня, 22:07.
Происшествия

Во время взлета в двигатель самолета, летевшего рейсом Пенза-Сочи, попала сова, пишет maks-portal.ru.

Сова смотрит на вас.
Сова смотрит на вас. Фото: СС0.

Двигатель лайнера получил повреждения, и экипаж принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Саратове.

Лайнер благополучно совершил посадку с одним работающим двигателем. Пассажиров самолета пересадили на другой самолет.

Пензенской транспортной прокуратурой проводится проверка — выясняются причины, при которых птица смогла попасть на территорию аэропорта, где установлено специальное оборудование для отпугивания пернатых и работает орнитологическая служба.

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