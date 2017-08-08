Во время взлета сова повредила двигатель самолета Пенза-Сочи

Двигатель лайнера получил повреждения, и экипаж принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Саратове.

Лайнер благополучно совершил посадку с одним работающим двигателем. Пассажиров самолета пересадили на другой самолет.

Пензенской транспортной прокуратурой проводится проверка — выясняются причины, при которых птица смогла попасть на территорию аэропорта, где установлено специальное оборудование для отпугивания пернатых и работает орнитологическая служба.