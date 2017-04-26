Вода в Оби у Барнаула продолжает убывать

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Сегодня, 10:26.
Жизнь

Уровень Оби у Барнаула продолжает снижаться. За прошедшие сутки вода опустилась на 3 см ниже уровня подтопления. Однако в Камне-на-Оби и Усть-Чарышской Пристани уровень растет, сообщает Алтайский ЦГМС.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Уровень воды в Алтайских реках на 26 апреля:

Обь

  • Барнаул: 537 см, -8 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;
  • Усть-Чарышская Пристань: 470 см, +12 см за сутки;
  • Камень-на-Оби: 639 см, +6 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.

Бия

  • Бийск: 273 см, -23 см за сутки;
  • Турочак: 303 см, +7 см за сутки.

Чумыш

  • Заринск: 587 см, -14 см за сутки;
  • Тальменка: 920 см, +1 см за сутки.

Чарыш

  • Чарышское: 18 см, -12 см за сутки;
  • свх. Чарышский: 402 см, +1 см за сутки.

  • Катунь, Сростки374 см, +14 см за сутки.

В микрорайоне Затон дорога на остров Шубинский остается перекрытой, движение по-прежнему осуществляется через понтонный мост. Контроль за ситуацией продолжается.

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