Вода в Оби у Барнаула продолжает убывать

Уровень Оби у Барнаула продолжает снижаться. За прошедшие сутки вода опустилась на 3 см ниже уровня подтопления. Однако в Камне-на-Оби и Усть-Чарышской Пристани уровень растет, сообщает Алтайский ЦГМС.

Уровень воды в Алтайских реках на 26 апреля: Обь Барнаул: 537 см, -8 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;

Усть-Чарышская Пристань: 470 см, +12 см за сутки;

Камень-на-Оби: 639 см, +6 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см. Бия Бийск: 273 см, -23 см за сутки;

Турочак: 303 см, +7 см за сутки. Чумыш Заринск: 587 см, -14 см за сутки;

Тальменка: 920 см, +1 см за сутки. Чарыш Чарышское: 18 см, -12 см за сутки;

свх. Чарышский: 402 см, +1 см за сутки.

Катунь, Сростки: 374 см, +14 см за сутки. В микрорайоне Затон дорога на остров Шубинский остается перекрытой, движение по-прежнему осуществляется через понтонный мост. Контроль за ситуацией продолжается.