Вода в Оби у Барнаула продолжает убывать

Уровень Оби у Барнаула продолжает снижаться. За прошедшие сутки вода опустилась на 3 см ниже уровня подтопления. Однако в Камне-на-Оби и Усть-Чарышской Пристани уровень растет, сообщает Алтайский ЦГМС.
Уровень воды в Алтайских реках на 26 апреля:
Обь
- Барнаул: 537 см, -8 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;
- Усть-Чарышская Пристань: 470 см, +12 см за сутки;
- Камень-на-Оби: 639 см, +6 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.
Бия
- Бийск: 273 см, -23 см за сутки;
- Турочак: 303 см, +7 см за сутки.
Чумыш
- Заринск: 587 см, -14 см за сутки;
- Тальменка: 920 см, +1 см за сутки.
Чарыш
- Чарышское: 18 см, -12 см за сутки;
- свх. Чарышский: 402 см, +1 см за сутки.
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Катунь, Сростки: 374 см, +14 см за сутки.
В микрорайоне Затон дорога на остров Шубинский остается перекрытой, движение по-прежнему осуществляется через понтонный мост. Контроль за ситуацией продолжается.
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