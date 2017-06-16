Водитель Волочковой украл у балерины миллионы и пытался ее отравить

Балерина Анастасия Волочкова оказалась жестоко обманута собственным водителем.
По ее заявлению, он украл у нее миллионы, а кроме того, едва не отравил таблетками, которые подсыпал ей в напитки.
"Я платила водителю достаточно для жизни, и он, в свою очередь, мог даже позволить себе оплачивать водителя для собственной жены", — рассказала Анастасия Волочкова в интервью "Дни.ру". По словам артистки, она отдавала шоферу деньги с концертов, чтобы он положил их на счет в банк, но тот под разными предлогами никогда не предоставлял ей документы. Так, по мнению экс-балерины, водитель мог украсть у нее несколько миллионов рублей. Водителя балерина уволила две недели назад, а сейчас "всплыли эти ужасающие факты".
"В день увольнения водитель украл у меня 50 тысяч рублей, что стало поводом для разбирательства, — рассказала Анастасия. — В итоге речь идет о миллионных кражах".
Артистка сделала запрос в компетентные органы, и выяснила, что ее бывший водитель является "мутной личностью". Так, он никогда не служил в армии, хотя рассказывал, что он бывший офицер, а его орден "Защитник России" и вовсе не существует в реестре госнаград.
Волочкова также сообщила, что водитель просил у нее деньги на похороны матери, артистка передала ему 110 тысяч рублей, а потом узнала, что женщина жива и здорова.
"На протяжении нескольких месяцев водитель подсыпал мне в напитки очень серьезные таблетки. От них вполне могла наступить смерть. Узнала я об этом от таксиста, который работал на Александра. Сейчас этим занимается прокуратура", — рассказала Анастасия Волочкова.
За полгода до увольнения водитель, как уверяет Настя, выкрал из ее офиса ноутбук с конфиденциальной перепиской и личными фотографиями. Она утверждает, что его жена и сестра вскрыли ее аккаунт в соцсетях и теперь распространяют через него гадкий компромат, пишет ura.ru.
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