Водолазы нашли голову и ноги пропавшей после интервью журналистки

В убийстве женщины подозревают известного изобретателя Петера Мадсена — это на его подводной лодке журналистка отправилась в плавание, после которого пропала.

По словам следователя полиции Копенгагена Меллера Йонсена, водолазам удалось найти под водой голову девушки и ее ноги. Останки были упакованы в полиэтиленовые пакеты, утяжеленные кусками металла. Внутри также лежали нож и фрагменты одежды журналистки.

Следователи уже провели ДНК-тест, подтвердивший, что найденные части тела и голова принадлежат Валль. Ее руки до сих пор не найдены, пишет polit.ru.

Показания Мадсена постоянно меняются. Сначала он утверждал, что высадил журналистку после трехчасового подводного путешествия. Потом признал, что она погибла на лодке — но в результате несчастного случая (от удара тяжелым люком по голове), а он сам лишь похоронил ее на одном из островов, мимо которых проходил на своей подлодке.

Ким Валль пропала еще 10 августа. Известно, что она собиралась взять у Мадсена интервью – ее интересовала история конструктора-самоучки, который плавает на собственной подлодке "Наутилус".

Девушка отправилась с Мадсеном в море, а наутро с лодки поступил сигнал бедствия. Когда спасатели ее обнаружили, внутри находился только владелец — журналистка бесследно исчезла.

Впоследствии было обнаружено туловище, идентифицированное как останки Валль. Эксперты при осмотре нашли на нем ножевые ранения, однако сказать, стали ли они причиной смерти девушки, не смогли.

Ранее полицейские, изучая содержимое жесткого диска, который предположительно принадлежит Мадсену, увидели фотографии и видеозаписи обезглавливания женщин. Следствие считает, что они подлинные.

В СМИ сообщалось, что на этой частной подводной лодке перевозились наркотики. Возможно, журналистка узнала об этой теневой деятельности изобретателя и впоследствии стала жертвой.