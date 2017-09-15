Военые КНДР запустили неопознанную ракету

Северная Корея осуществила 15 сентября запуск неопознанной баллистической ракеты из района Пхеньяна в сторону востока, заявили в руководстве вооруженных сил Южной Кореи.
Вооруженные силы Южной Кореи и США анализируют информацию о запуске, сообщает Reuters.
Ракета пролетела через район Хоккайдо в направлении Тихого океана. По данным японских СМИ, она упала в 2 тыс. км от Хоккайдо, пишет bfm.ru.
В связи с запуском японские власти выпустили экстренное предупреждение для жителей северных районов страны. Согласно последней информации, при падении ракеты никто не пострадал. Как сообщили в Минобороны Японии, военные не стали задействовать для уничтожения ракеты систему ПРО в связи с отсутствием угрозы, сообщает РБК.
В связи с запуском ракеты жителей северо-востока Японии призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах. Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном падении обломков ракеты, передает ТАСС.
Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии.
Два японских авиаперевозчика All Nippon Airways и Japan Airlines сообщили, что очередной запуск баллистической ракеты в КНДР не повлиял на внутренние и международные авиарейсы.
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