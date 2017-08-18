Военные рассказали о гибели алтайского призывника в Крыму

Утром 11 августа 2017 года жителя Змеиногорского района Валерия Ковальчука на обнаружили в воинской части 6915, расположенной у города Феодосия. Об отсутствии парня доложили командованию и организовали поиски. Поисковые мероприятия проводились во взаимодействии с органами внутренних дел, информация о пропавшем размещалась в СМИ и социальных сетях.

16 августа тело пропавшего обнаружили в лесном массиве с признаками самоубийства. На месте рядом с погибшим нашли предсмертную записку.

О происшествии сообщили в региональные военно-следственные органы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Мама Валерия при содействии односельчан вылетела в Крым.

Родные парня утверждают, что парень перестал выходить на связь с ними с 8 августа. До этого он лежал в санчасти.

Комиссия под руководством заместителя командующего округа генерал-майора Виталия Садовникова проводит административное расследование. Особое внимание уделяется деятельности должностных лиц и психологической службы по профилактике суицидальных происшествий.