Военные рассказали о гибели алтайского призывника в Крыму

Пресс-служба Северо-Кавказского округа национальной гвардии Российской Федерации прислала в редакцию altapress.ru письмо с подробностями истории о гибели алтайского призывника в Крыму. По предварительным данным военных, его смерть не связана с вопросами прохождения военной службы.
Утром 11 августа 2017 года жителя Змеиногорского района Валерия Ковальчука на обнаружили в воинской части 6915, расположенной у города Феодосия. Об отсутствии парня доложили командованию и организовали поиски. Поисковые мероприятия проводились во взаимодействии с органами внутренних дел, информация о пропавшем размещалась в СМИ и социальных сетях.
16 августа тело пропавшего обнаружили в лесном массиве с признаками самоубийства. На месте рядом с погибшим нашли предсмертную записку.
О происшествии сообщили в региональные военно-следственные органы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Мама Валерия при содействии односельчан вылетела в Крым.
Родные парня утверждают, что парень перестал выходить на связь с ними с 8 августа. До этого он лежал в санчасти.
Комиссия под руководством заместителя командующего округа генерал-майора Виталия Садовникова проводит административное расследование. Особое внимание уделяется деятельности должностных лиц и психологической службы по профилактике суицидальных происшествий.
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