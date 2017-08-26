Военные выложили в сеть секретные документы о Сталинградской битве

Министерство обороны РФ опубликовало исторические документы, отражающие этапы Сталинградской битвы во времена Великой Отечественной войны. Ранее эти сведения были засекречены. Мультимедийный проект доступен на сайте Минобороны.
В одном из представленных документов – подробное описание боевых действий штурмовых групп городского боя, которые впервые в Красной армии были созданы именно в частях, оборонявших Сталинград. В другом – опыт снайперской борьбы в городских условиях, тонкости которой раскрыты на примерах самых успешных советских снайперов-участников сталинградских боев.
Также в числе впервые опубликованных документов – рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Ф.Паулюса.
Помимо этого на сайте представлены документы германского командования, в которых имеются сведения о ходе боевых действий и частях Красной Армии, противостоявших немецко-фашистским войскам в Сталинграде.
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