Военные выложили в сеть секретные документы о Сталинградской битве

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Сегодня, 08:53.
Жизнь

Министерство обороны РФ опубликовало исторические документы, отражающие этапы Сталинградской битвы во времена Великой Отечественной войны. Ранее эти сведения были засекречены. Мультимедийный проект доступен на сайте Минобороны.

Советские солдаты на крыше дома в Сталинграде, январь 1943.
Советские солдаты на крыше дома в Сталинграде, январь 1943. Фото: klikabol.mirtesen.ru.

В одном из представленных документов – подробное описание боевых действий штурмовых групп городского боя, которые впервые в Красной армии были созданы именно в частях, оборонявших Сталинград. В другом – опыт снайперской борьбы в городских условиях, тонкости которой раскрыты на примерах самых успешных советских снайперов-участников сталинградских боев.

Также в числе впервые опубликованных документов – рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Ф.Паулюса.

Помимо этого на сайте представлены документы германского командования, в которых имеются сведения о ходе боевых действий и частях Красной Армии, противостоявших немецко-фашистским войскам в Сталинграде.

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